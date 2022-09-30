美國26歲女子瓦倫丁（JazminValentine）近日將提供馬里蘭州黑格斯敦（Hagerstown）華盛頓縣監獄（Washington County jail）醫療服務的公司，以及馬里蘭州治安部門告上法院，原因是她去年在臨產前一天被捕，但監獄並未提供她毯子或床單，就連她產下分娩時，監獄內的護士竟譏諷她是在裝病試圖離開牢房，直到她將孩子生下後，將胎盤推到牢房門下，才證實自己真的生下了孩子而被送醫。

，根據起訴書，瓦倫丁指出自己是在2021年7月，因為違反緩刑條件，在臨產前一天被送進華盛頓縣監獄，當時她已經懷孕8個多月，但獄方卻將她關在獨立牢房，且沒有提供毯子、床單等用具。

瓦倫丁宣稱，在她最痛苦的宮縮期間，只能不斷叫喊、敲打牢房的牆壁，但獄方完全沒有提供任何協助，一名獄友聽到她的求救後，趕緊打電話請求幫忙，也始終不見獄方人員相助。根據訴訟文件，獄友打電話給瓦倫丁男友請求支援，男友得知消息後趕緊打電話通知獄方，此時獄方管理人員曾向監獄護士表達擔憂，但護士卻嘲諷瓦倫丁是在戒毒，根本是在假裝生小孩。

在監獄分娩的26歲女子瓦倫丁與女兒。（圖／翻攝自《每日郵報》）

最後瓦倫丁在去年7月4日午夜剛過，平安生下一名女嬰，為了證明自己真的生下孩子，她還將脫落的胎盤推到牢房門下，大約15分鐘後，獄方才發現瓦倫丁獨自抱著女嬰坐在牢房內，趕緊叫了一輛救護車將母女送到醫院。

幸運的是，瓦倫丁母女均安，只是女嬰因為牢房中差勁的衛生條件，出生後便感染了一種有抗生素耐藥性的葡萄球菌，幸好目前的身體狀況已經相當良好。不過瓦倫丁仍對監獄的處理方式相當不滿，控告馬里蘭州華盛頓縣治安部門和治安官，以及監獄護士及其副手侵害她的權利。

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