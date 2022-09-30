工作忙碌、生活壓力大，難受的胃食道逆流讓人難以招架！根據調查發現，國人每10人就有2-3人出現胃食道逆流的症狀，不再受限於年齡、性別及行業，顯示已成現代文明病，甚至有網友上網積極尋求解方，難道胃食道逆流從此不可逆了嗎？大墩藥局藥師何毓倫表示，只要改變生活作息、飲食習慣及搭配含有PPI的藥物治療，症狀緩解看得見。

根據《必胃康》針對胃食道逆流的網路聲量分析，過去一年竟高達2萬多則的相關言論，大部分患者急欲擺脫胃食道逆流，尋求推薦醫師人選及解決辦法，顯示多人深受其害。何毓倫表示，胃食道逆流不僅成為文明病，還有年輕化的趨勢，好發年齡落在30-40歲，並以自身接觸的病患為例，職業多為科技新貴，因工時長又經常喝咖啡，再加上下午常有部門聚餐，導致食道、胸口不適。造成胃食道逆流的原因，主要就是生活作息不正常、飲食習慣不佳及腹腔壓力增加所致。

其中，飲食西化為最主要關鍵，像是漢堡、炸雞及PIZZA，這種高油脂且刺激性的食物，容易誘發胃酸逆流；長輩愛吃的肉圓與肉粽等糯米製品，因不易消化而在胃中停留較久，也會導致胃酸過度分泌；除此之外，甜食、咖啡因及辛辣食物也應避免攝取過量。

一般來說，當人類將食物吞嚥後，食物在胃中會經胃酸消化，再往下移動至小腸，此時若食物或胃酸往上逆流至食道而引起不適症狀，且一週出現2次、一次維持好幾個小時，即可判斷為胃食道逆流。它分為「典型」與「非典型」，典型胃食道逆流的症狀，會有胃酸逆流及心口灼熱；非典型則是喉嚨痛、胸悶，偶爾還會有鼻塞及牙齦痛等表現。雖然胃食道逆流不會致命，卻是身體發出的警訊，且長久累積易導致嚴重疾病，故絕對不能輕忽。

改善生活作息、舒緩壓力及飲食習慣之外，同時搭配含有PPI成分的藥物治療才正確。(示意圖/達志影像)

何毓倫指出，除了改善生活作息、舒緩壓力及飲食習慣之外，同時搭配含有PPI成分的藥物治療才正確。PPI是醫師最常用的處方，因它是胃食道逆流治療的指引首選成分，原因在於其中的「氫離子幫浦」可從源頭抑制，阻斷胃酸逆流。

德國原裝進口的「必胃康」為醫師首選品牌，也是衛福部首個核准的PPI成分指示用藥，消費者使用更安心。使用方法為飯前30至60分鐘服用，一天一次，可調整胃酸分泌，且服用性方便，對於生活繁忙經常忘記服藥的病患來說，服藥順從度也較高，效果長達一整天，多數患者1-2天能消除不適症狀。何毓倫建議，身體不適要看醫師，若是自行前往藥局買藥，務必要了解自身狀況，再仔細查明藥盒上的說明，優先挑選大廠牌或是有衛福部認證之藥物，如此才安全有保障。

胃食道逆流已與現代人形影不離，雖然症狀難受但並非不治之症，只要找對方法並尋求專業幫助，有朝一日也能輕鬆擺脫，迎接嶄新的健康人生！