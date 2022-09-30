如果天、地、人之間的關係不復存在，你有再多的知識、再好的教學教法，其實都達不到效果。在創辦慈心幼兒園後的十多年之間，我一直在教材教法上打轉，繞遍台灣的大街小巷，從國內找到國外，直到遇見華德福教育，看到很多完全不同的教學場景和校園氛圍，我才領悟到，「環境」與人」的關係，才是教育最重要的核心。

1990年，我參訪了位於德國斯圖加特，全球最早的華德福幼兒園。當時我並不知道這間學校的歷史背景，去之前我也不知道什麼是華德福教育。

華德福教師唱歌跳舞日常。（圖/ 親子天下提供）

在華德福學校裡，你會看到處處都是美美的東西。帶孩子散步，也是將孩子帶到真正的大自然裡頭，在有天有地的環境裡面遊戲／工作。你會發現華德福教育是建立在環境，也就是整個學校的美育之上。

在那次參訪行程中，第一個感動我的場景，是看到幼兒園的老師蹲下來抱著孩子，跟孩子道早安，然後邀請他們進教室。幼兒園的老師會用人偶演出的方式來跟孩子講故事。故事裡的人物，都是老師用手工縫製的藝術創作。老師在用人偶演說故事的時候，孩子都看到入神。

而在自由遊戲時間，教室裡的所有空間都可以任孩子自由自在地玩耍，老師不會去干涉打斷。到了中午，孩子吃過午餐，老師輕輕地唱著歌，孩子則自己去拿睡墊、棉被，然後安靜地躺下來睡覺。老師並沒有下指令說：「我們現在要睡覺了，大家請安靜！」

在孩子安靜睡著之後，老師開始準備烤麵包。麵糰輕輕地揉、輕輕地捏。四十分鐘之後，麵包烤好了，孩子在剛出爐的麵包香氣中醒來。

孩子吃完點心，自己收碗盤、自己清洗……。這整個場景，現在想起來都好像是個夢境，是很美的畫面。我那時候心想：「以後如果我可以當這樣的老師多好！不用大聲說話，還可以這樣子跟孩子講故事，讓孩子這麼自在開心。回到台灣，我期待可以辦一所這樣的學校！」

【內容簡介】

台灣第一本華德福教育的本土實踐！

嚴長壽總裁譽為「探索教育未來牧羊人」、「華德福教母」的張純淑創辦人，寫下篳路藍縷，引入華德福教育的心路歷程。

無論你目前仍在百花齊放的實驗教育理念中摸索前行，還是致力於在體制內教育中，為孩子撐起心靈自由的一方淨土，這本書都是你必須一讀的動人讀物。

【作者簡介】

張純淑，慈心華德福幼兒園與高中附設中小學創辦人、慈心華德福實驗教育計畫主持人、東吳大學社會學碩士、全球華德福組織認可的學校領導人、財團法人慈心兒童教育基金會董事長、財團法人人智學教育基金會執行董事，多年來致力於台灣教育運動、環境教育與健康社群的營造。

張純淑於1976年創辦慈心托兒所，其後扣住時代的脈動，轉型為華德福教育，呼應慈心從環境中取材、從情意中出發的初心，不僅實踐當代的教育藝術，並為實驗教育拓荒，在2015年，成為台灣第一所由幼兒園做為起點，完整開展出來的十二年一貫公辦民營實驗學校，多年以來，持續朝著理想的教育圖像前進。