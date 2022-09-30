在那之後，我頻繁地出國參訪各國的華德福學校，從幼兒園看到中小學，也看了不同領域的課程，包括藝術課程、農耕課程，還有他們的成人教育，以及師資的培育。

很特別的是，我們每次參訪要離開的時候，他們當地的華德福社群都會出來歡送，整個社群的孩子、大人、老人，都會出來唱歌、跳舞、演奏樂器。沒有人放錄音帶，全部都是現場演奏。

後來我們回去拜訪的時候，也會教他們寫毛筆字、剪紙。這種文化的交流，一次比一次讓我印象深刻。我所看到的，不只是華德福學校的教育，我所看到的，根本就是一個小型的社會，而學校就是孕育出這些健康社群的種子。

我在與華德福教育初相遇的那幾年，也剛好是台灣從戒嚴邁向解嚴的價值觀階段，台灣正經歷著民主化的過程，社會處於一個劇烈變動而混亂的狀態，大家對於「什麼是文化、什麼是權力」常常搞不清楚，所以爭戰不休。

我在參訪華德福教育的過程中，感受到那些歐美國家已經走過了民主化的過程，庶民已經具備了一些文化和藝術素養的底蘊，但當時台灣百姓的生活裡面，文化是匱乏的，談到文化，好像都是藝術家才能做的事情。

我在吸收了華德福教育的這些新觀念、新知識之後，意識到我自己是一個老師，也是一個辦學者；我是一個媽媽，是一個女人，也是一個「人」。我有一些小小的場域，可以在自身的環境中慢慢地去鬆土，去做這些文化底蘊的培養。於是，慈心幼兒園在我和老師的一步步探索、調整中，轉型成為華德福學校。

【內容簡介】

台灣第一本華德福教育的本土實踐！

嚴長壽總裁譽為「探索教育未來牧羊人」、「華德福教母」的張純淑創辦人，寫下篳路藍縷，引入華德福教育的心路歷程。

無論你目前仍在百花齊放的實驗教育理念中摸索前行，還是致力於在體制內教育中，為孩子撐起心靈自由的一方淨土，這本書都是你必須一讀的動人讀物。

【作者簡介】

張純淑，慈心華德福幼兒園與高中附設中小學創辦人、慈心華德福實驗教育計畫主持人、東吳大學社會學碩士、全球華德福組織認可的學校領導人、財團法人慈心兒童教育基金會董事長、財團法人人智學教育基金會執行董事，多年來致力於台灣教育運動、環境教育與健康社群的營造。

張純淑於1976年創辦慈心托兒所，其後扣住時代的脈動，轉型為華德福教育，呼應慈心從環境中取材、從情意中出發的初心，不僅實踐當代的教育藝術，並為實驗教育拓荒，在2015年，成為台灣第一所由幼兒園做為起點，完整開展出來的十二年一貫公辦民營實驗學校，多年以來，持續朝著理想的教育圖像前進。