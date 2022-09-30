全球經濟衰退雜音四起，根據外媒公布的1項調查，作為亞洲第4大經濟體的南韓，9月出口成長恐創下近2年最慢，主因在於全球需求疲軟，加上大陸實施嚴格的防疫封控措施，導致南韓出口貿易大幅下滑。

根據《路透》報導，17名經濟學家的預測中值顯示，預估南韓9月出口量僅比去年同期小增2.9％，低於上月的6.6％漲幅。該國貿易出現連續23個月擴張，但在連續3個月的個位數成長幅度後，創下最低增速。

報導指出，南韓橫跨全球供應鏈的廣泛領域，進口大量原物料生產包括從晶片到汽車等產品，南韓的出口數據被視為是全球貿易的晴雨表。

至於南韓出口趨勢放緩，報導分析關鍵在於全球需求疲軟，因為許多國家應對通膨飆升正積極提升借貸成本，此外，大陸為抑制疫情爆發的封城行動也影響國內消費。

數據顯示，受到工作日較少的影響，南韓9月前20天出口年減8.7％，這段期間內，南韓對大陸在出口下滑14％。牛津經濟研究院（Oxford Economics）資深經濟學家陳進來指出，全球消費者需求走軟、電子產品出貨量下降，南韓的出口趨勢可能在9月進一步減弱。