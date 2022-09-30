嘉義市政府以「綠意生活+」打造嘉義市城市公園品牌，並以回應生態與氣候變遷、促進市民身心健康、綠色生活空間提昇、導入多元使用及全齡環境營造為主軸，希望市民「開窗見綠、出門見林」，享受「全齡共享、世代宜居」木都優質好生活。

在嘉義公園以「百年地景-嘉義遊園地」為主軸，將尿尿小童回歸本色燦笑迎賓、閒置鳥籠擦亮去門招客來坐! 不增加新物件，而是把舊有的歷史痕跡擦亮，修舊如舊，重現百年前原始的風貌，同時找回市民共同的珍貴回憶，於111年7月15日重新正式對外開放。

嘉義公園百年公園遊園地。(嘉義市政府提供)

嘉義市「小城市･大創新」，市府以「設計導入城市治理」，帶動地區微整形，延伸城市美學品牌，推動「嘉義･美」(加一點美)的整體景觀願景策略，提升開放空間的美質美感。111年接續於民生公園進行改善，與嘉義大學新民校區等多個單位介面整合，改善近2.3公頃城市公共開放空間，擴大公園、校園活動廣場亮點空間，提供鄰里、師生日夜皆宜的安全交流使用環境，同時縫合公園校園約1公里長的環狀人行友善無障礙步道系統，打造成光、水、樹、影，與自然共存、自在呼吸的公園綠地。

民生公園-穿城之水藍綠環圈道將圳水綠廊道營造工程。(嘉義市政府提供)

於北香湖公園也致力於將「北香秋荷」風華再現，除了新植荷花恢復北香秋荷的風貌，也增加複層植栽來應應四季景色變化，同時進行湖畔邊坡整治，提升城市減災防洪的能力，另外於西側也新建一處地景式遊戲場，以綠豆嘉義人為發想，以綠豆芽形式打造一座平台式地景遊戲場，並結合無障礙擺盪設施，整體空間上除了安全友善外，在設計上以地景式空間包覆，上下空間透過滑梯、步道、與各種攀爬設施連結，並採用自然材料做為緩衝鋪面設計。以北香秋荷及在地文化為發想，並結合城市美學，重新打造北香湖公園，提供嘉義市市民一個更好的休憩空間。

北香湖公園入口意象改善工程-地景式遊戲場。(嘉義市政府提供)

北香湖公園入口意象改善工程-地景式遊戲場。(嘉義市政府提供)

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