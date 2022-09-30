「青埔」經歷政府積極規劃與發展，形成文藝、商業及科技兼具的繁榮區域，再加上桃園市府提出「三心六線」計畫，交通宛如打通任督二脈，坐擁交通利多優勢；且陸續進駐華泰名品城、新光影城、Xpark 水族館及IKEA等，生活機能逐漸成形，強勁優勢磁吸知名建商湧進插旗，包含上市品牌皇普建設（股票代號：2528）看好青埔的發展前景，投資興建「皇普園首之道」規劃2-4房，絕佳地理環境堪稱A18區域的宜居首選。

青埔範圍涵蓋A17、A18及A19，A17的區域發展環境如台北文山區，全台首座以書法藝術為主題的「橫山書法藝術公園」、陽光劇場皆坐落於此，文藝氣息濃厚；A18堪稱信義計畫區2.0，為桃園核心商業區，磁吸許多雙北、竹科高資產人士移居及置產；A19則猶如台北內科，政府推行亞洲矽谷計畫，亞洲矽創中心則現正興建中，未來也預計進駐陽明交大、清華大學及政治大學等3所大學，將有效引進人流創造生機。

「橫山書法藝術公園」為全台首座以書法藝術為主題的公園。(圖/業者提供)

青埔因緊鄰航空城計畫，桃園市府將其作為航空城發展前哨站，以青埔為出發點，提出「三心六線」計畫，將桃園市、中壢市及航空城作為主要3大核心，並向外延伸6條捷運線彼此串聯。青埔就擁有雙軌交通，搭乘高鐵桃園站約19分鐘抵達台北市、約11分鐘到新竹市，機場捷運一站即達桃園機場，四通發達、暢行無阻。

周邊重大建設環繞，民間企業開發的華泰名品城、新光影城、Xpark 水族館、IKEA及COZZI 和逸飯店等皆已興建完成，國泰也將投入260億元進駐桃園高鐵站前廣場，預計規劃10年間打造15萬坪的站前商圈，未來將有商業、辦公及休閒娛樂機能，有望將高鐵桃園車站特定區推升為桃園新都心，提供居民多元、便利的休憩場域。

新光影城位於桃園青埔，提供民眾假日悠閒娛樂的好去處。(圖/業者提供)

種種強勁利多使青埔成為近年自住首選，特別是地理位置絕佳的青商路，吸引眾多知名建商匯聚，形成名宅聚落，其中包含上市品牌皇普建設（股票代號：2528）插旗，是成立近40年來首次進駐。皇普建設持續以「人」為建築之本，在設計規劃的初期階段，就將客戶的需求納入發想，使住宅更貼近人性；堅持對「品質」不妥協，期許創造建築的價值；並以「誠信」為基石，以將心比心的服務，成為每一位購屋者的堅強後盾。

這次以1872坪的壯闊基地興建「皇普園首之道」，社區規劃386戶，單層6併雙梯；規劃2-4房，2房大面寬、3房好採光、4房高坪效，屬區域罕見產品。為了提供住戶良好的居住體驗，建材配備選用了BOSCH、KRONOTEX、TOTO以及PANASONIC等國際名品，營造既舒適又有品味的生活格調。另外，全齡化公設包含面寬25米、挑高7米2的迎賓大廳，長達140米的綠蔭大道，瑜伽教室、健身房、KTV及媽媽教室等。

「皇普園首之道」位於青商路段，坐擁溪畔水岸的浪漫景緻，且前往高鐵桃園站步行即可到達，絕佳的地理位置享有站前商圈的豐富機能，也兼具靜謐的高品質生活環境，地段環境具備稀有性及價值性，是品質卓越的自住首選。

皇普園首之道

接待中心：桃園市中壢區青山路與青心路口

賓客專線：03-4260938