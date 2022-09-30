連接俄羅斯和歐洲的天然氣管線北溪一號、二號近期發生天然氣洩漏事故，且調查後多國政府不排除「蓄意破壞」的可能性。天然氣重要管線外洩讓能源危機再度升溫，除此之外，科學家警告管線外洩大量的甲烷，可能對氣候造成災難性的影響，且規模可能前所未有。

每日郵報報導，北溪天然氣管線首次洩漏時，估計每小時排放超過500公噸的甲烷，專家警告，洩漏除了惡化全球能源供應以外，可能將對全球環境造成空前負擔。

甲烷為僅次於二氧化碳的第二大溫室氣體，一旦釋放到大氣中，將加劇全球暖化和氣候變遷的影響。此外，甲烷是具有危險性的空氣汙染物，在空氣中有被點燃的風險，而在水裡也對海洋生物有害。

亞利桑那圖森行星研究所科學家卡格爾（Jeffrey Kargel）擔憂表示，北溪二號的洩漏令人不安，如果是蓄意行為，那就是一種「環境犯罪」。

美國非營利機構「乾淨空氣工作小組」大氣化學家麥凱布（David McCabe）表示，如果這些管線故障，將對氣候造成災難性的影響，甚可能是前所未有的程度。

倫敦大學瑪麗王后學院（London's Queen Mary University）化學工程師巴爾科姆（Paul Balcombe）預估這些氣體全部排放到大氣中，將產生大約為20萬噸甲烷排放，比美國最嚴重的艾莉索峽谷天然氣外洩事故還要嚴重，而甲烷溫室效應達二氧化碳的80倍之多，「儘管僅是放一小部分，仍會對環境和氣候產生極大影響」。