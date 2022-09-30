對於蔡英文、蘇貞昌、洪耀福被爆 施壓NCC要快速讓鏡電視申照過關一事，國民黨立委賴士葆指出，最詭異的是蔡、蘇兩人除了否認，這事關乎總統和閣揆的清譽，受到汙衊抹黑為何不敢出面強力捍衛清白，卻寧願唾面自乾，為什麼不去提告，讓法院還原事實真相？府院低調心虛到極不尋常。

賴士葆在臉書表示，既然府院認為非事實，那就是假新聞，那為何不循打擊假新聞的管道澄清，為何監察院對於府院黨介入鏡電視的違憲亂政重大事件視若無睹？裴偉說錄音帶是變造的，但是陳建平已經認證無誤，是誰在說謊？總之真相只有一個。

賴士葆質疑，一捲錄音帶紀錄政府機關如何踰越憲法規定的權責，插手新聞台的上架，也記錄著獨立機關NCC如何墮落沉淪到成為服務政治的機關，民進黨黨工可以銜總統、黨主席之命脅迫NCC速辦鏡電視案，不要擋蔡英文的旨意。

賴士葆強調，事情爆發，府院黨遮遮掩掩只希望淡化處理，趕快讓新聞落幕，卻不願讓真相大白，請記住：凡走過留下痕跡，紙是包不住火的。