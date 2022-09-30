再撈一筆？配合行政院及中央流行疫情指揮中心宣布，10月13日起放寬入境人員免居家檢疫，採「0+7」（自主防疫）新制，防疫旅館及機場防疫車隊將逐步回歸常態經營。交通部宣布，補助防疫旅館業者每房5000元，PTT鄉民暴動怒喊：「防疫期間都賺到流湯了」、「防疫旅館本來就有補助了還要再給喔」、「我住進去比平常還貴，怎麼不補助我」。

交通部長王國材表示，考量防疫旅館業者配合政府防疫政策，回歸常態經營前須進行清潔消毒，加上過渡期間無法營運等，將補助業者每房5000元，相關細節待觀光局定案後對外公布。

PTT有人引用電影《黑金》（一名《情義之西西里島》）周董台詞：「我話說完，誰贊成，誰反對」、「我們政府很有錢啊」。不少鄉民附和：「憑什麼」、「讚，公帑很多」、「政府很有錢，油電不會賠，基金進場不會退」、「防疫期間都賺到流湯了」、「各位的納稅錢喔」、「又補助財團」、「要選舉囉」、「好爽喔，當防疫旅館也賺，退場也賺」

還有人說，「防疫旅館本來就有補助了還要再給喔」、「有本事行政院所有官員拿自己的錢補」、「不就變相賄選」、「憑什麼浪費稅金，有問過我嗎」、「不是已經賺了3年了」、「醫護哭哭崩潰囉」、「花人民的錢花很爽是嗎？年底下架民進黨」。