鄉林投資大陸的酒店房地產，日前再傳回好消息，青島複層別墅55戶全部完銷，這些業績都可以在今年底前貢獻回母公司。鄉林表示，接著就是10月將公開銷售的成都R6住宅案，台灣布局10多年的台北市5個都更案今年底起將陸續推出，可說是苦盡甘來。

鄉林表示，青島的複層別墅號稱家門口就是無邊際泳池跟私人沙灘，一望無際的海洋美景，又是已故澳洲籍建築大師Kerry Hill的遺作，所以有很多企業家當成收藏品，要把美的海景沙灘別墅納入名下財產，尤其九月初原本還剩下3戶，原本預計今年底完銷，結果竟然轉眼都被大陸企業主搶著置產，甚至還有一戶是有三位企業大亨同時看上，提前在九月完銷。

鄉林指出，青島涵碧樓平層別墅共計55戶，每戶面積213至505平方米(換算約65坪至153坪)，每戶總價約台幣3800萬元至9500萬元。只要到過青島涵碧莊園別墅看過這麼棒的地段與海景視野，從沒有不喜歡的，只有價碼的問題，雖每戶總價高達約台幣八千萬元以上，不過企業主都很疼老婆，願意競價買給老婆當私人別墅。

鄉林集團董事長賴正鎰說，青島完銷結案後，目前正在青島市中心評估五塊土地。緊接著就是10月即將公開的成都金牛區鳳凰山R6案。他最近觀察到成都的房市表現亮眼，成都市政府10月26日又有金牛區的三塊土地要拿出來統一標地，這三塊基地就在鄉林涵碧天下基地旁，土地拍賣後蓋好的房屋，每平米售價可以達到人民幣2.8萬元。

另外在接近金牛區的錦江區共有三個新案開盤，共701戶，就有九百多人登記報名搖號，其中「錦江新茂府」每平米售價人民幣3萬元，開盤當天售罄，另兩個新案開賣首日也賣了七成左右，熱賣的程度令人乍舌。成都人口2100萬人，消費能力在全國前五名，房產銷售目前是全國第一名，讓他對即將開盤的成都R6案深具信心。

他透露，成都案當初每平米售價為人民幣8000元，雖然此案進度慢了7年，但現在已經拉高到每平米售價為人民幣2.3萬元以上。涵碧天下R6地塊總樓板面積10萬平米，戶數為971戶，總銷約新台幣100億元。至於南京房市原本八月之前受到疫情影響，不過現在已進入「金九銀十」，涵碧樓的商辦跟酒店式公寓最近來客賞屋人數每周增加到25組客人，將可望有利於加速去化。