苗栗有不少景點可玩，當然美食也不能錯過。民進黨苗栗縣長參選人徐定禎表示，老屋改建的貓狸村Miaoli Village苗栗客家美食上桌，年輕人把新思維帶進苗栗，推廣在地農產，未來他會用行動鼓勵青年創業，支持青年根留苗栗。

徐定禎29日在臉書粉專貼文表示，苗栗市舊稱「貓狸」，是平埔族道卡斯族的平原之意，也因音譯成為苗栗市地名由來。說到苗栗市美食，縣議員徐筱菁「延續清新的力量」 馬上能舉出好幾家、熱情推薦必吃餐點，特別拜訪老屋改建的貓狸村Miaoli Village，在異國料理吃到苗栗客家美味。

徐定禎接著表示，貓狸村是由年輕有想法的苗青開設的創意料理餐廳，不只在店名上延續苗栗舊名「貓狸」，也將苗栗各鄉鎮農特產品融入餐點，組合成一番新風味，像是酥脆的炸透抽，搭配客家庄特有的酸爽桔醬，格外爽口不油膩，他非常推薦。

徐定禎指出，老闆也分享獨家伴手禮「貓狸棒」，嚴選後龍在地花生以及產自明德水庫韻香紅茶等兩個口味，他都很喜歡。年輕朋友們把新思維帶進苗栗，推廣苗栗在地農產，相信能夠帶給苗栗產業更好的發展，未來他也會用行動鼓勵青年創業，支持青年根留苗栗。