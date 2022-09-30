張景嵐自創品牌推出新品。（m̄enom̄eno提供）

張景嵐自創品牌推出新品。（m̄enom̄eno提供）

張景嵐自創品牌推出新品。（m̄enom̄eno提供）

張景嵐今年自創保養品牌m̄enom̄eno擔任CEO，近日推「All in one省時精萃」新品，5天銷量就賣破百萬。事業得意，但她4年前結束和小煜戀情後就未再定下來，張景嵐透露感情持續空窗、沒有新進展，「有人追求，在我重心都在演藝事業和品牌」，笑說單身多久不可考，「以前最多單身半年，沒這次這麼久，但還是不超過5根手指頭啦！」

張景嵐獨資經營品牌，她認為談戀愛是生活上的合夥人， 有時光看到對方點餐時指著菜單的指甲是黑的都不行。29日新品發布會上，張景嵐還邀請她的人類圖老師Yuyu及團隊解析人類圖，進行心靈療癒體驗，也呼應品牌追求身心靈平衡保養。她坦言的確是會拿著人類圖藉以觀察追求者，像是自己被歸納為「顯示者」，在感情上要主動追求才能長久，問題這陣子碰到的追求者，並未出現讓她想這麼做的人，其中有一位雖然完全契合，連閘門都可互通，但她就是對他沒感覺。

她透露，人類圖也顯示她憑嗅覺選對象，曖昧和愛上對方時就會像確診一樣失去嗅覺，聞不到對方身上任何味道，包括體臭，直到不愛那瞬間才會聞到，也算特異功能。她覺得奇怪，還去查過醫學文獻，發現當自己的荷爾蒙完全接受一個男人，就會把他當做自己，免疫系統會認同對方免疫系統，完全接納對方當成自己身體，認同到頭腦無法跟上，所以對方身上無論臭味或香味都聞不到，「身體很誠實，有時還沒分手但心已死，就會突然開始聞到味道」，所以聞到味道與否，變成分手指標，只是以前沒意識到，但後來頻率愈來愈高。

張景嵐透過人類圖解析看透自我，了解自己有許多想法總能邀集各方夥伴一起完成目標，與她是人類圖之中「顯示者」的領袖角色有關，「顯示者」領袖角色特質，一旦有目標必須主動出擊成功機率大，她笑說：「所以感情方面，我是不是也要主動追別人才會成功呀？」