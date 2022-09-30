今年夜祭拜豬儀式的向豬總共有19頭，場面相當壯觀。（李俊淇攝）

晚會活動則是除了邀請各地原住民部落、歌手前來交流表演，促進彼此的了解及情感。（李俊淇攝）

今年夜祭拜豬儀式的向豬總共有19頭，場面相當壯觀。（李俊淇攝）

李俊淇／台南報導

國家重要民俗東山吉貝耍西拉雅族夜祭在疫情後首次恢復讓民眾進入觀禮，昨（29）日晚間在東山吉貝耍部落登場，雖然非假日時間，仍是吸引不少民眾到場參加。台南市長黃偉哲到場祭拜，黃表示，希望能夠辦理種種的活動，讓西拉雅正名的道路上持續推進。

黃偉哲提表示，為了讓正名運動成功，文化的保存非常重要，除了夜祭等儀式，還有在國小、國中辦理的營隊與講習，讓西拉雅文化向下扎根，繼續維繫。

台南市府原民會主委白惠蘭Salau Kaljimuran表示，很開心見到今年開放參觀祭典，讓許多民眾都能親臨現場理解、尊重且喜歡西拉雅的文化，希望藉著夜祭的活動，一步一步把西拉雅族的文化發掘保存下來，將來也會再投注更多的關注，讓西拉雅族能夠獲得正名。

為期2天的東山吉貝耍西拉雅族夜祭，從昨天下午開始就有吉貝耍青年會及在地族人組成的導覽解說團，帶民眾深入認識部落的家族公廨、陶版故事牆、部落學堂、洗衣棚等景點。

晚會活動則是除了邀請各地原住民部落、歌手前來交流表演，促進彼此的了解及情感，另也邀請旅居台南的排灣族歌手達卡鬧，帶領札哈木部落大學原住民學員獻唱一首支持西拉雅族為背景的「我在這裡」創作歌謠。

今年夜祭拜豬儀式的向豬總共有19頭，場面相當壯觀，祭典儀式在施加伴頭（祭司）張明海的帶領下，進行點豬、覆布、敬酒、翻豬等儀式，然後再部落婦跳牽曲、吟唱傳統西拉雅古調後，夜祭儀式才會告一段落。

除了夜祭，今天下午1點還有孝海祭儀式，是吉貝耍聚落獨特緬懷祖先的傳統儀式，深具獨特特色，族人陸續擔著飯菜、祭品來祭祀祖先與海祖，完成後整個吉貝耍夜祭才算是正式落幕，有興趣認識的民眾亦可到場觀禮。