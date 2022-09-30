根據中央氣象局最新資訊，30日2時33分發生芮氏規模3.7地震，地震深度18.5公里，震央位於宜蘭縣政府南方42.9公里（位於宜蘭縣近海），最大震度宜蘭縣3級。（編輯：楊昭彥）1110930

臺東縣凌晨芮氏規模3.5地震 最大震度4級
台東縣近海發生規模4.2地震 最大震度台東縣3級
高雄市桃源區凌晨極淺層地震 規模3.5 最大震度3級
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