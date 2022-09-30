在國際經濟與政治局勢處於風雨飄搖之際，美元升息與避險需求造成其匯率狂升，各國都受到不小的影響。經濟正處於危局的英國才剛換上新首相，就迎來英鎊暴跌，知名的華人富豪李嘉誠旗下資產據稱一天蒸發15億美元，對於一些不滿李嘉誠當年將資產轉移到英國的中國人來說，紛紛表現出幸災樂禍的心情。其實對這種頂尖的企業家來說，他們比一般人有更強的耐力，遇上風雨飄搖時期才是他們心目中賺錢的最佳時機。

頭頂上曾戴過「華人首富」、「亞洲首富」、「香港首富」等多頂桂冠的李嘉誠是近代華人最富盛名的企業家。他被一般人傳頌各種與財富相關的箴言多不勝數，「不賺最後一個銅板」是其中最為人樂道的名言之一。他在中國經濟成長最快速的時期開始逐步出脫大中華地區的資產，從2013年到2020年大約出售了3000億港元(約合台幣1.1兆元)的資產，並在這8年當中將大部份資產轉移至以英國為主的歐洲市場，當時受到許多中國人的責難，揚言「不要讓李嘉誠跑了 」，另外一些人則認為李嘉誠跑得太快，一定會後悔。

李嘉誠被一般人傳頌的各種與財富相關的箴言多不勝數，「不賺最後一個銅板」是最為人所樂道的名言之一。圖為李嘉誠(右)與他的兒子 李澤鉅(左)。（圖／中新社)

李嘉誠顯然是沒有後悔在中共18大之後開始轉移資產，因為一直到前年都還在出售在大陸與香港的資產。這些年當中他在英國購入的地產與公共事業股權也都大幅增值。做為數十年來擁有各種名號的首富，他早已煉就爐火純青的本事，多年來極少失手，在中美貿易戰與新冠疫情爆發後，很多批評他的人才又反過來稱讚他經營眼光獨到。

李嘉誠於2018年宣布退休 ，辭去幾個企業集團主席的職位，但仍在企業與財經界享有極高的影響力與聲望。（圖／新華社）

到了2021年，李嘉誠旗下事業在香港及大陸以外的收入已佔其事業總收入超過6成，其中又以英國最多，高達總營收的35%，約為216億港元（合873億台幣）。到今年年中，在英國的收入佔總營收比例繼續攀升至41.9%。據英國《金融時報》當時統計，李嘉誠家族控制著英國約1/4的電力資產、近3%的天然氣市場、近7%的水資源、超過40%的電信業、近1/3的海運碼頭、超過50萬平方公尺的土地，無怪乎外界稱他是「買下半個英國的男人」。

李嘉誠在中國經濟成長最快速的時期逐步出脫大中華地區資產，從2013年到2020年大約出售了3000億港元(約合台幣1.1兆元)的資產，轉移至以英國為主的歐洲市場。（圖／中新社)

李嘉誠2018年正式退休後，其旗下集團2022年初開始逐步出售多年來購入的英國資產，其中最大一筆是以58億英鎊從法國能源巨頭EDF手中購入的英國最大的電力企業英國電網公司出售案。當時其手上英國電網股權估值已達150億英鎊，接近買入價的3倍。不料雙方交易持續進行到7月時，李嘉誠集團突然以英國通貨膨脹劇烈、英鎊貶值為由要求加價，交易因此告吹。不久英國女王去世、新首相轉向財政寬鬆政策並大幅減稅，加上美元持續大幅升息，市場對英鎊的信心重挫，貨幣市場跌出英鎊37年來最低價位，兌美元最低時曾達到1:1.02243，李嘉誠旗下企業包括長實、長和、港燈、長江基建等在香港上市股票的股價隨之重挫。有財經界人士幫李嘉誠集團算了一下，一天之內匯率加價股的損失大約是15億美元。

9月27日北溪天然氣管道發生人為破壞而洩漏，歐洲天然氣價格飆升，歐股又連續重挫。可能是跌得太兇，李嘉誠旗下的香港長實集團隔日即宣佈出售一筆價值達200億港元的物業，顯見這次因多種因素集合而成的金融風暴威力驚人、前景難料，經濟陷入蕭條的危機已迫在眉睫

一直到2020年李嘉誠都還在出售在大陸與香港的資產，並大手筆在英國購入地產與公共事業股權，很多大陸民眾與名嘴都鼓吹「不要讓李嘉誠跑了」。（圖／中新社）

這次全球面臨的經濟危機雖然也有經濟因素，但主要還是地緣政治引起的，如果俄烏戰爭不拖太久的情況下獲得解決，中美關係能略有改善，在各國協力之下或許能控制經濟風暴不致過度惡化。這段情勢混沌不明期間對企業家而言，其難度在於資產配置，對一般人來說只能隨波逐流，任憑風吹雨打。而企業家們則是盤算著如何藉著這種危機造成的經濟大震盪，乘機調整資產配置順便撿便宜，以便在經濟復蘇時再賺一陣順風財富。屆時那些對李嘉誠大虧而幸災樂禍的部份民眾，才會知道誰是韭菜、誰是鐮刀。