根據中央氣象局最新資訊，30日4時21分發生芮氏規模3.8地震，地震深度18.7公里，震央位於宜蘭縣政府南方42.6公里（位於宜蘭縣近海），最大震度花蓮縣、宜蘭縣3級。（編輯：楊昭彥）1110930

池上鄉地震規模3.9 最大震度台東縣3級
臺東縣凌晨芮氏規模3.5地震 最大震度4級
台東縣延平鄉凌晨發生規模3.7地震 最大震度3級
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