根據中央氣象局最新資訊，30日4時27分發生芮氏規模3.4地震，地震深度18.8公里，震央位於宜蘭縣政府南方42.4公里（位於宜蘭縣近海），最大震度宜蘭縣3級。（編輯：楊昭彥）1110930

台東縣近海發生規模4.2地震 最大震度台東縣3級
台東縣池上鄉發生規模3.6地震 最大震度台東縣4級
台東縣海端鄉凌晨發生規模3.6地震 最大震度4級
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