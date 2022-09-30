華爾街股市今天再度走跌，標普500指數下跌2.1%，來到2020年尾以來的最低點，因經濟可能衰退的疑慮以及公債殖利率攀升，又對市場形成壓力。

道瓊工業指數下挫458.13點或1.54%，以29225.61點作收。

標準普爾500指數重挫78.57點或2.11%，收3640.47點。

科技股那斯達克指數挫跌314.13點或2.84%，收10737.51點。

費城半導體指數大跌79.90點或3.29%，收2347.36點。（譯者：楊昭彥）1110930