華爾街股市今天再度走跌，標普500指數下跌2.1%，來到2020年尾以來的最低點，因經濟可能衰退的疑慮以及公債殖利率攀升，又對市場形成壓力。
道瓊工業指數下挫458.13點或1.54%，以29225.61點作收。
標準普爾500指數重挫78.57點或2.11%，收3640.47點。
科技股那斯達克指數挫跌314.13點或2.84%，收10737.51點。
費城半導體指數大跌79.90點或3.29%，收2347.36點。（譯者：楊昭彥）1110930
華爾街股市今天再度走跌，標普500指數下跌2.1%，來到2020年尾以來的最低點，因經濟可能衰退的疑慮以及公債殖利率攀升，又對市場形成壓力。
道瓊工業指數下挫458.13點或1.54%，以29225.61點作收。
標準普爾500指數重挫78.57點或2.11%，收3640.47點。
科技股那斯達克指數挫跌314.13點或2.84%，收10737.51點。
費城半導體指數大跌79.90點或3.29%，收2347.36點。（譯者：楊昭彥）1110930
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。