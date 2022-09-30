當過兵都知道，第一件事就是先剃成大光頭，接著接受部隊的震撼教育，但有網友PO出一張「金髮阿兵哥」坐在軍卡上的照片，大酸「現在時代不同了」，質疑為何當兵不用剃頭，PO文曝光卻遭網友公幹「菜味都滿出來了」。

一名高雄男網友在臉書《爆料公社》PO出照片，只見照片中的軍卡載著多名阿兵哥，其中一人沒有戴帽子，一頭金髮在陽光下相當耀眼，讓他忍不住表示「時代不一樣了，現在當兵還可以染金毛，都不用剃光頭」，酸味十足。

一名高雄男網友看到染金髮的阿兵哥，PO文酸「時代不同了」，反遭公幹菜味滿出來。(圖／爆料公社)

照片曝光後，原PO慘遭網友公幹，短短半小時就破700則留言：「傻眼，這一看就知道是教召吧」、「吃飽太閒你可以睡覺打電動，不用PO廢文」、「沒事酸國軍，出事求國軍」、「以後遇到天災別叫國軍救你啊」、「所以你想爆料什麼」。

此外，還有不少除役的學長也狂酸原PO：「菜逼八，你菜味都滿出來了」、「一看就知道沒當過兵，要不要幫你跟國防部說一聲」、「教召已經很無奈了，還要被抓出來鞭」、「時代真的不同了，井底之蛙都可以發文章」、「看你頭像年紀不小了，竟然沒當過兵，是羨慕別人頭髮多可以染嗎」、「等到開戰，你可以慢慢抓誰染髮沒關係」、「戰爭爆發，你就會躲在你口中的金毛背後了」。