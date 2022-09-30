發生意外，往往救援慢一秒，一條人命就沒了。一名女童因不明原因，雙手抓著賣場手扶梯，懸掛在半空中，一旁見義勇為的男子立刻上前撈人，將女童從鬼門關救回，未料影片曝光好，熱心男子慘遭網友出征大罵「手放哪」，質疑男子居心不良，讓當事男大嘆心累，直問「以後誰敢救人」。
根據網易新聞報導，事件發生在大陸上海的商場，女童疑似因為調皮，趁家長沒注意時玩手扶梯，結果一時不慎，以雙手懸掛手扶梯的狀態被送上高樓。
眼見女童已經支撐不住，旁邊兩名男子見狀趕緊上前抓人，其中丁姓男子一手抓女童的手，一手扶著屁股將人撈上來，藉由另名男子協助，終於成功將女童從鬼門關前拉回來。影片曝光後卻讓丁男始料未及，由於他將女童拉上來時，手撐在屁股與私密處中間，遭大批網友痛罵心懷不軌，質疑趁著救人時進行猥褻。
對此丁男抱怨自己實在非常心寒，表示當下情況危急，根本沒時間在乎這些問題，也直言網路霸凌真的很可怕，以後若遇到相同情形，會猶豫該不該救命。也有不少網友聲援丁男，痛批出征的網友獵巫、是非不分，「人的好心與熱情都是這樣被澆熄的」、「心態不潔，看什麼都很下流」。
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