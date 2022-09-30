【愛傳媒李利國專欄】登上有「帝王之山」美譽的南湖大山主峰，不禁聯想到宋代辛棄疾的《沁園春·靈山齋庵賦時築偃湖未成》中的句子：我覺其間，雄深雅健，如對文章太史公。

辛棄疾的山水詞，著重的不是對山水寫實，而是呈現他所感受到的山水內在精神與靈氣，所以他會用太史公雄深雅健的撰文風格來比喻靈山的特色；這種寫意筆法，開前人所未見，也開創了一代先河，雖是其主觀的感受，卻彷彿更加傳神。

我爬山的目的或心情，或許與多數山友有些不同，我不只是想賺健康，也不想以健腳速度為傲，更無意追求完登百岳的記錄，所以很滿足自己已登峰了30座百岳，南湖大山的3天3夜行，終身難忘！

我中年時期曾兩度輔選連戰競逐總統大位，也參與輔選馬英九，但因此看透了這些高層政治人士的荒誕迷思，所以2008年之後，在授課之餘，總是去置身寄情於山水間，如同辛棄疾與王維，想感受大自然的內在美，想進入「神與物遊」的境界，想藉以開拓胸襟、視野與思想。

我希望自己有朝一日，也能像辛棄疾般的自負說：我見青山多嫵媚，料青山見我應如是！

作者為佛光大學未來與樂活產業學系助理教授

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