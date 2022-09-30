【愛傳媒須文蔚專欄】楊渡以極有個性的論辯，介紹他積累三十年的反思，寫作「未燒書」的歷程，寫作是為了見證，令人動容。楊渡為六四運動留下了廣場學生最後撤退的身影、軍隊鎮壓與醫院救治的實況以及中國知識分子的思考。

早上上課時，我引用楊牧老師的話：「詩人是幻想國度的主宰，虛實往返於自我的內心，日以繼夜地交戰衝突著。而後，太過敏感與複雜的心靈，將無法接受任何僵化的制度，終其一生也只能是一位孤獨的理想主義者，不能見容於凡夫俗子。」也拋出了疑問：愛好文學的你我能堅持一生維護理想，不畏人間的冷眼施展抱負嗎？在楊渡的演講中，體會到他確實是個孤獨的理想主義者。

楊渡說，希望他的書寫：為學生/刻劃天真而真誠，脆弱而勇敢的容頭；為市民 / 留下犧牲熱血，無怨無悔的性情；為醫生護士 / 在血泊中，付出無盡的愛心；為流亡者/ 刻劃漂泊天涯、無所歸依的「輕」；為未曾被看見的人 /留下一頁無名英雄紀念碑。

楊渡記錄下青春、學運、革命、激情，也深深反省一個社會（學運）在激進與穩健之間，要如何抉擇？不致於走上悲劇？真是充滿啟發。

演講最後楊渡引了清代詩人陳恭尹的詩：

謗聲易弭怨難除，

秦法雖嚴亦甚疏，

夜半橋邊呼孺子

人間猶有未燒書

真的，人人心中應當都典藏著一本無法焚毀的書。

作者為國立台灣師範大學國文學系教授

照片來源：作者提供。

●更多文章見作者臉書，經授權刊載。

●專欄文章，不代表i-Media 愛傳媒立場。