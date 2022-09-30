周玉蔻日前大鬧北檢，與北市議員王鴻薇對罵10分鐘，又追著張淑娟，嚇得對方邊哭邊逃離現場，引起社會反感，周本人則在27日自己主持的政論節目上痛哭2分鐘，卻有眼尖網友看到來賓邱明玉表情有亮點，大笑通告費難賺。

周玉蔻在《辣新聞》中痛哭，稱自己追查蔣家秘密，遭到蔣萬安團隊抹黃，連訪問陳時中片段都被民眾黨網軍加上愛心與配樂，做成污髒影片，覺得非常委屈。

網友看到不領情，反而狂酸周玉蔻，更有眼尖鄉民觀察到來賓表情，媒體人蔡玉真在當下不知所措，眼神在周玉蔻與鏡頭間不斷游移；卓冠廷則是一臉嚴肅，不發一語。

其中資深媒體人邱明玉更被網友發現，雖然戴著口罩，但眼睛已經彎成月牙形狀，紛紛大笑：「明玉姐快憋不住了」、「邱明玉忍得很辛苦」、「口罩都藏不住的笑意」、「還好有口罩，還能遮一下」、「現場的來賓敢不敢不戴口罩大膽的笑出來」、「亮點是來賓的表情」、「來賓的表情超經典，真的快笑死」。