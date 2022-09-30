距離年底的縣市長選舉，僅剩不到2個月時間，民進黨從前新竹市長林智堅論文抄襲事件到媒體人周玉蔻事件，引發不少爭議。資深媒體人單厚之分析表示，民進黨在新竹市、基隆市等兩市長選舉應無法繼續執政。

單厚之30日接受香港媒體《中評社》專訪時表示，從林智堅論文、疫苗保存30年、阻擋疫苗到周玉蔻事件的背後，民進黨只想鞏固基本盤，但是沒想到竟連基本盤都快保不住。目前除了台北市長、桃園市長選舉還無法論斷外，其他縣市選舉幾乎成定局，民進黨在新竹市、基隆市應無法繼續執政。

單厚之接著指出，民進黨原本寄望三足鼎立的縣市保住基本盤，就有機會贏。但是今年4月這波疫情之後，國民黨連任縣市長都會當選，唯一有變數的是澎湖縣，因為國民黨分裂。

單厚之認為，新竹市長選舉，林智堅會再回來輔選，就是認為三強鼎立，民進黨只要鞏固基本盤就有機會贏。而現在民進黨要周玉蔻避風頭，就是看到連基本盤都不夠讓三足鼎立的縣市長選戰當選，周玉蔻事件可能讓基本盤再掉2成，而且新竹市長候選人沈慧虹等人還是跟周玉蔻站在一起，因此，這個事件會持續發酵，民進黨的狀況也會越來越不好。