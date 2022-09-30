根據中廣．蓋洛普徵信公布的台北市長選舉最新民調顯示，國民黨蔣萬安以27.76％領先、無黨籍黃珊珊為20.9％、民進黨陳時中19.72％；其中在20-39歲的年輕族群中，陳時中支持度只有8%。前民進黨立委郭正亮表示，陳時中到現在仍不知道，張淑娟事件對他的婦女票衝擊有多大；中天主持人馬千惠不禁說，可怕的一定在後頭。

郭正亮29日在中天新聞《大新聞大爆掛》節目中表示，陳時中對「小倆口」事件道歉、下架，都是競選策略。因為「小倆口」也可以聯想到周玉蔻跟陳時中，這一類會產生聯想的文宣全部都下架。

郭正亮指出，陳時中現在的年輕票極低，不到10%。他也知道他的問題在哪裡，中間選民、年輕票大量流失，但張淑娟對婦女票的衝擊，目前仍不知道，因為蓋洛普公布的民調，是在張淑娟事件之前。

郭正亮認為，陳時中到現在也不知道，張淑娟事件對他的婦女票衝擊有多大，主持人馬千惠不禁說，「可怕的一定在後頭」。郭正亮接著表示，「對」，所以陳時中一定先低調，比如有人去罵「小倆口」，因為這會反射到他這裡，因此有迴力鏢就刪，他們緊張了，只要有迴力鏢扯到跟周玉蔻的相關詞、關鍵字、甚至聯想詞，就通通刪除。