民眾黨新竹市長候選人高虹安因論文爭議被綠營猛攻，民進黨團向資策會要資料爭議，黨團總召柯建銘更與高隔空對嗆。對此，港媒今(30日)分析指出，民進黨全黨打高虹安，曝露出一個現實與三個目的，其中現實指的是，自從新竹前市長林智堅爆出論文抄襲案後，高虹安在新竹市的選情已「穩定領先」，而三目的，則包含綠營在北四都選情並沒有想像中樂觀。

根據《中評社》今分析指出，民進黨目前在全台22縣市之中有7個執政縣市，「保七大作戰」十分艱辛，如果丟失桃園市、新竹市，幾乎就要退回台中以南。該報導並指出，民進黨全黨打高虹安，至少有三目的，第一，新竹市長候選人沈慧虹是柯建銘親自推薦入黨，與林智堅同是子弟兵，林已因論文抄襲案重創，若沈再落馬，將影響到柯在民進黨內呼風喚雨的能量。

另外，第二，從長期來看，民進黨打高虹安是為了封住柯文哲參選2024機會；第三，民進黨在北四都選情並沒有想像中樂觀，日前越演越烈的周玉蔻風暴，外界連結「票投陳時中就是支持周玉蔻」，恐危及綠營在北市選情，桃園市就成了地方選舉的第一道防線、新竹市則是第二道防線。