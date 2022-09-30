資深媒體人周玉蔻近日爭議言行激起社會反感，嚴重衝擊民進黨台北市長參選人陳時中選情，陳競選團隊因而訂出不介入、不攻擊及不操作「三不」原則止血。資深媒體人蘭萱痛批陳時中，在真正關鍵的事情上，表態不夠清楚而沒有是非的時候，「就不配當台北市長」。

蘭萱29日在《少康戰情室》表示，目前看起來陳時中策略應要跟周玉蔻切割，但她認為有些事情不是只有策略而是是非，現在切割已經來不及了，周玉蔻的事情對陳時中來說已如影隨形。蘭萱說在事情吵到最高峰，陳時中竟說喜歡周玉蔻就投陳時中，不喜歡周玉蔻也可以投陳時中，她痛批「這個人到底是非原則在哪？」

蘭萱提及，無黨籍台北市長參選人黃珊珊在這個話題上，不算被邊緣化。她說黃珊珊在第一時間支持蔣萬安，認為緋聞不該成為選舉主軸，表現出政治人物的格調。反觀陳時中，蘭萱認為，陳時中不能只看風向，認為有利可圖就讓周繼續吵，風向轉了就說要切割，「這不是策略問題，這是格調問題」。對於周玉蔻打蔣萬安爸爸緋聞一事，陳時中一副事不關己的態度，蘭萱直呼「我非常不以為然，我非常不贊成」。

蘭萱認為，陳時中應該覺得只要頭縮一下、風頭過去一下，鞏固好民進黨的支持者，那些因為周玉蔻而討厭他的人，不會真的包括民進黨死忠者，所以只要鞏固好35%的選票，蔣萬安、黃珊珊票一分散，他還是有機會當選，「我認為他在打這個如意算盤」。蘭萱直言，真正關鍵的事情發生時，表態不夠清楚而沒有是非的時候，「這件事情就不配當台北市長」。