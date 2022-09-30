大陸某大學最近登上微博熱搜，原來是有一對年輕男女在廁所「為愛擊掌」，但因為廁所窗戶太透明而被路人發現，事情也立刻在學校中傳開來，大批學生跑到該廁所外面圍觀，後來男子疑似跳窗逃跑，獨留女孩在原地，引起網友熱烈討論。

近日大陸一所學校上了微博熱搜，輸入關鍵字查詢以後，發現是有一對年輕男女疑似是在學校廁所裡面激戰，但因為玻璃窗戶很透明，導致路過的人紛紛駐足觀賞「皮影戲」，不少人拍下現場畫面在網上掀起熱議。

男女「大學廁所激戰」，曖昧輪廓全被看光。（圖／翻攝自微博）

從照片中可見，一名女子的背部倚靠在窗戶邊，雙手撐在窗台上，而男子就站在女子面前，看上去有點曖昧，模糊不清的畫面讓網友產生無限遐想。而這件事情在校園裡傳開以後，不少學生跑到現場圍觀，人數多到令人咋舌。

許多網友看到也驚呆直呼，「這個熱搜，現在的年輕人真敢玩」、「哪怕是深夜進小樹林，都比在半透明的廁所好吧？」、「這對情侶真的大意了」。另也有網友透露，後來這對男女發現被圍觀以後，男生好像直接跳窗逃跑了，獨留女生在原地。