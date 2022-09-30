綠營繼狂打民眾黨新竹市長候選人高虹安學歷後，近期又改打國民黨籍新北市市長侯友宜學歷，引發各界關注。國民黨台北市前議員羅智強表示，侯過往戰功彪炳，他的學經歷堪稱「真金不怕火煉」，綠營會打這個代表候選人林佳龍已沒招了，就連親綠媒體民調都顯示林大輸侯30個百分點，他呼籲林好好回歸市政，否則就是丟人現眼。此說法引熱議，獲得1.5萬人按讚。

羅智強昨（29）日在臉書發文表示，最近政壇的髒水夠多了，連侯友宜依規定攻讀的博士學位都被林佳龍糟蹋；警大透過公關室已說明清楚，報名警大博士班，必須相關年資10年以上、提供相關資料並經教育部審復，才能取得入學資格。

羅智強指出，侯友宜當時服務已逾18年，入學資格也通過教育部的審查，最後在93年通過論文口試而畢業。侯的論文不像林智堅涉及抄襲，可謂「真金不怕火煉」，林佳龍打不動侯的新北市政績，只好打他的入學資格，最近還花時間討論警大的「聲明」是否為真，實在無聊透頂，結果事實是，警大就是有發聲明給媒體狠狠打臉林。

對此，羅智強呼籲林佳龍「別再丟人現眼了」，因為就連親綠的《自由時報》民調都顯示林輸侯友宜30個百分點，林應好好回歸市政，別再當「林烏龍」了，繼續狂咬侯博士，只會顯示自己沒招了。

這篇文章獲得1.5萬個讚、630則留言與破百次分享，反應熱烈。許多網友紛紛指綠媒的民調竟也差那麼多，被嚇到：「嚇死人了！想不到連親綠民調都差那麼多，難怪」、「這民調真的是神之差距，難怪急了」、「民進黨裡假貨一大堆，還敢在那說嘴？」「民進黨人士怎麼沒人敢問蔡大小姐」、「只要能把天下所有的鳥噴成黑色，就都是烏鴉了」。