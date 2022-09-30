「情色教主」雪碧（方祺媛）擁有精緻臉蛋及傲人E罩杯身材，加上敢說敢言的性格，累積一票死忠粉絲，日前因為被行銷男所騙，讓她不禁感嘆：「這是自己做過最丟臉的事」，昨（29日）再度有感而發吐露心聲：「當一個公眾人物，比當一個妓女還慘」。

雪碧昨（29日）在臉書發文透露身為公眾人物的辛酸，認為相較下比起當妓女還慘，因為當妓女只需要在嫖客面前脫衣服，但是當一個公眾人物，卻要在眾人面前被扒光，還得忍受被解析討論或漫罵的壓力，網友眼見她心情相當低落，紛紛留言安慰：「其實都是自己選擇的道路，所以必須要笑著走下去」、「要吃鹹鱼就要頂住那口渴的感覺」、「這感覺你好了解」。

雪碧（方祺媛）遭酸民攻擊並非頭一遭，先前自曝整型史時，透露花費近500萬元、動過約15次手術整型時，就遭到無情謾罵，這才發現討厭她的人原來那麼多，還好自己抗壓性夠，才承受得住打擊，但也不忍了直接開嗆：「我的人生不是為了你們這些酸民的爛嘴而活，因為你們不敢露臉，只會鍵盤批評人，只懂用外表評論人，只會為了酸而酸。」