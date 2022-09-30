台南市議員林燕祝日前披露一名國三女學生，今年初好心收留學妹及黃姓男網友，卻引狼入室慘遭性侵。警方查出，黃男認識學妹後，竟然提議到該名國三女生家中嘿咻，受害女學生不知內情收留，未料黃男與學妹完事後，提議也想和受害女學生床戰，學妹竟然幫著男友壓住學姐的手，讓黃男指侵得逞。

永康警分局專案小組昨天將該名25歲黃姓男網友拘提到案，同步通知該名學妹到案說明，全案依加重強制性交罪嫌分別移送台南地檢署偵辦及台南地方法院少年法庭審理，黃嫌已遭羈押。

林燕祝26日於議會質詢披露一名國中女生好心收留遭家暴的學妹，卻慘遭學妹男網友性侵得逞，女學生還因此出現自殘行為。台南市家防中心9月20日向警方報案，永康警方報請台南地檢署檢察官指揮偵辦，昨天持拘票將黃嫌拘提到案。

專案小組調查發現，黃嫌平日透過臉書、IG等社群媒體認識網友，長期聊天以花言巧語討好、取信女網友，並進一步要求約見面，見面後則利用女網友社會經驗不足，利誘或假借傾聽關懷取得信任，意圖不軌找機會下手。

黃嫌年初藉故跟女網友約碰面，第一次見面就開口要求女網友帶他到被害人家中聊天、休息，藉機下手性侵女網友的學姊得逞，導致被害女學生身心靈受創，惡劣行徑讓偵辦員警都直斥可惡。

永康分局長甘炎民呼籲，時下學生多透過線上與人互動，在網路虛擬世界中，虛情假意容易讓青年朋友失去警戒心，若在資訊不足且缺乏自我保護的情形下與網友見面，更可能受傷害，提醒網路交友應小心謹慎、自我保護。

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