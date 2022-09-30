行政院長蘇貞昌昨(29日)在行政院會聽取衛生福利部報告後表示，考量台灣防疫各方條件已臻成熟，因此自10月13日起，將再擴大國境開放。總統蔡英文昨傍晚也在臉書宣布該項消息，並說這也代表面對疫情這一場戰役，台灣也將進入到最後的階段。對此有網友則是留言「請問一下總統打三劑高端要怎麼訪日呢？」「謝謝這個好消息！我朋友打高端想去日本玩，請問有要多付什麼錢嗎？」

根據政府規劃，自10月13日起，將再擴大國境開放，正式實施入境免居隔「0+7」措施、每周入境人數15萬人次，並開放非免簽證國家入境，入境觀光也取消禁團令等措施。蔡英文指出，這更代表一個新的階段的開始，隨著疫情不再影響生活，我們更要全力投入後疫情時代，台灣發展的關鍵時刻。同時，我們會持續加強國人疫苗保護力。

蔡英文該篇貼文曝光後，引發不少網友湧入留言，雖有人表達感謝，但也有不少人認為「直接攤手，放棄治療了」、「口罩順便也解放，現在戴口罩沒啥用了」、「高端不行出國日本，怎麼辦？」「可是打高端的人怎麼出國玩」、「那還要戴三小口罩」、「我打高端沒有資格邁向正常生活，謝謝總統」。