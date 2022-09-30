剛成為賈吉(Aaron Judge)破紀錄苦主的藍鳥今日休兵1天，不過即便沒有出賽，藍鳥仍拜金鶯輸給紅襪所賜，本季確定將以外卡身分獲得1個季後賽席次，目前藍鳥以87勝69負暫居美聯外卡首位，有機會在3戰2勝的外卡系列賽中享有全部主場優勢。

藍鳥近10場比賽只有4勝6負的戰績，狀況不是說太理想，但同為外卡競爭對手的金鶯近況更糟，爭取進入季後賽的關鍵時刻竟吞下了3連敗，今日金鶯繼續在紅襪主場出賽，雖然開賽就取得2分領先，不過遭到紅襪頑強抵抗，馬丁尼茲(J.D. Martinez)超前2分砲決定最終勝負，終場金鶯以3：5吞下敗仗，也送目前排在美聯外卡第一的藍鳥進入季後賽。

藍鳥上一次打進季後賽是在縮水賽季的2020年，不過當時受到加拿大邊境防疫限制防疫限制影響，藍鳥無法在自己最熟悉的主場羅傑斯中心(Rogers Centre)迎敵，而本賽季確定進入季後賽後，藍鳥有望於10月熱戰中在家鄉獻技。

藍鳥也加入太空人、洋基及守護者的行列，成為美聯第4支獲得季後賽資格的球隊，若藍鳥順利拿下美聯外卡第1、也就是季後賽第4種子的話，可能將碰上目前分居外卡2、3位的光芒及水手，不過藍鳥本季對戰這2支球隊勝率都不及5成，可能成為季後賽的隱憂。