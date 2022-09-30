台灣民眾黨立法院黨團周四記者會質疑有關中央政府債務及國民每人負債，財政部國庫署發新聞稿七點說明。

一、107年度迄今還本超過4800億元，均為實質還債，並非記者會所稱舉新還舊。107年度至110年度因歲入執行良好，總預算均未舉借，並累計實質還本3727億元，加計111年截至9月23日已償還1110億元，實質還本超過4800億元，確實有效降低債務累積。

二、所稱收支缺口上兆元，並非實情。記者會以105年度至110年度全國稅收超徵及中央政府債務增加合計數，稱財政缺口高達1.2兆元，並非實情，經查該期間中央政府總預算連同特別預算各年度歲入歲出差短合計4499億元。近年歲入歲出差短主要係因應肺炎疫情及維護國家安全等，編列相關特別預算，惟並無所稱收支缺口上兆元情事。

三、特別預算應國家重大政事編列，無規避監督及常態化情事。各特別預算編列均係因應緊急或重大政事，依預算法及特別條例規定辦理，送請立法院審議通過，過程嚴謹，特別預算舉債均納入債務未償餘額管控債務存量，並無規避監督及常態化情事。

四、記者會稱「稅收超徵」，係用以減少舉債、增加還本與累計賸餘。105年度至110年度中央政府稅課收入決算數較預算數增加合計4992億元，外界所稱8069億元係全國稅課收入增加數。各該年度增加之稅收均用於減少舉債、增加還本及累計至歲計賸餘，可供作未來財源，且稅課收入相關預決算資料均公開透明。

五、債務比率逐年下降。依照公共債務法規定，中央政府債務餘額占前3年度GDP平均數比率(下稱債務比率)不得超過40.6%，蔡政府上任時，105年底債務比率為33.0%，逐年下降至110年底30.0%，111年度及112年度債務比率以預算(案)數計分別為31.8%及31.0%，然實際舉債數將因預算執行結果，歲入增加或歲出節減而減少舉借債務。截至111年9月23日止，債務比率(實際數)為28.5%，仍均較105年底33.0%為低，且近年我國經濟成長率均較主要國家為佳，顯示政府兼顧經濟成長及債務管控。

六、截至111年9月23日我國平均每人負擔債務25.0萬元。各級政府未來或有給付責任為未來社會安全給付義務，可透過費率調整、給付條件改變、改善經營績效及保險財務結構因應，未必成為實質債務。且依國際組織標準，政府可依據未來財務情形調整，給付額度具不確定性，採備註或補充報告方式揭露，不計入一般政府負債。經查截至111年9月23日國債鐘平均每人負債25.0萬元，並非記者會所稱每人負債100萬元。

七、稅收估測不易，業積極研議縮小實際數與預算數之差距。預算從編製至審議、執行完成，歷時逾2年，不易精準估測。為精進稅收估測，112年度稅課收入預算編列，除援例參考經濟成長率外，更積極掌握每期營業稅申報情形，以獲利率等相關數據推算次年度營所稅可徵起數，業積極研議縮小實際數與預算數之差距。