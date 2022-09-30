大腸直腸癌連續14年成為國內癌症發生排行榜第一名，醫師傅裕翔指出，若不談家族史，大腸癌「可說是吃出來的」，但初期症狀不明顯，很容易被忽略。傅同時列出「易致大腸癌6類危險食物」，提醒民眾應減少攝取。

傅裕翔PO文說，大腸癌的發生除了遺傳，和飲食習慣也有密切關係，但初期症狀不明顯，要是沒有定期檢查，發現時往往病況已嚴重，且治療效果不佳。他提醒國人多留意飲食，6種危險食物能避則避。

1.酒精：醫學上飲酒過量定義為男生一天不超過2單位，女生一天不超過1單位（一單位等於15公克酒精，約一罐350ml啤酒）。

2.油炸物：炸雞、鹽酥雞、雞排等油炸類食物。

3.燒烤：高溫燒烤產生的酚類，是大腸癌危險因子。

4.紅肉：如牛肉、豬肉、羊肉，一天紅肉及加工肉品攝取建議70克以下，可多攝取魚肉、雞肉等白肉，也要多吃蔬菜。

5.加工食品：香腸、火腿、熱狗、火鍋料等，常含化學添加物。

6.發霉食物：肉眼看不見的菌絲已污染食物，吃下肚有害健康。