外貿協會所籌組「2022年肯亞台灣週暨汽車零配件、塑膠機械、五金手工具、綠能東部非洲市場貿易布局團」，第三站到訪東部非洲樞紐的肯亞，為提升台灣產品形象，貿協本年鎖定東部非洲市場辦理「肯亞台灣週」活動，活動包含一對一商務洽談、產業論壇、「MIT產品」展示專區及台灣精品和台灣觀光影片播放等，加強台肯雙方經貿及文化交流。我8家參團業者計吸引86家肯亞買主到場，洽談117場次，預計未來促成513萬美元商機。

肯亞全國商工總會(KNCCI)副主席Dr. Erick Rutto於「肯亞台灣週」開幕致詞表示，台灣產品品質優良，藉由此次活動，樂見未來台肯雙方更多產業合作，一同開拓東部非洲商機。經濟部國貿局李冠志副局長以視訊方式致詞時，也提到肯亞在2021年的GDP成長率達6.4%，在本次洽談會前，兩國早在2021年舉辦台肯創新論壇，搭起雙邊緊密的合作橋梁，而肯亞數位商務消費人口呈現22%成長，未來市場發展可期。

這次參加肯亞台灣週暨洽談會的買主，除了來自肯亞首都奈洛比，也有買主遠從肯亞第一大港蒙巴薩港搭機前來，對於台灣的休閒傢俱與農產品加工設備表達興趣。肯亞咖啡出口商Fairview Co., Ltd與包裝設備業者相談甚歡，表示有些肯亞同業已採用台灣製的包裝設備，對於我國業者的技術能量及後勤支援深感滿意。肯亞的East Africa Automobility Ltd 公司採購經理Ms. Helen Kitonie表示，公司引進日本二手汽車且經營汽車維修業務，對我國汽車零配件很有興趣，並計畫前往台北參觀汽車零件展覽，了解未來可能的合作方向。

而由經濟部國際貿易局及外貿協會共同主辦的「2022年拉丁美洲HYBRID拓銷團」也在本周登場，配合當地時差，利用2個工作日的夜晚至凌晨，安排台灣業者與哥倫比亞、智利及巴西3個國家的買主視訊洽談，與約160家買主，辦理超過300場一對一線上洽談，讓拉美買主在雲端線上看見台灣優質產品。本次活動共有27家台灣汽車零配件、電子組件、連接器材、不斷電系統、LED照明、機械、醫療及衛生用品、氣動工具及文具等我國業者參加。另外，並特別搭配拉美台灣週活動，協助本團業者寄送產品型錄至哥倫比亞，參加疫後首次辦理之「2022年波哥大工業展」，拓銷拉美雙管齊下、事半功倍，為我國業者開拓新的市場曝光管道。