買老店知高飯互看不爽 3男廣州街大亂鬥

20歲劉姓男子27日凌晨，喝醉酒前往廣州街1家45年的老店買知高飯，與45歲吳男等人互看，劉嗆對方「你看什麼？」最後還將知高飯便當丟向對方，最後3人在街頭大打出手，被趕來的警方制止，依違反社維法送辦。

萬華警方27日清晨5時接獲民眾報案，指有人在廣州街夜市打架，警方到場時，3人仍在現場互相嗆聲，隨即將兩方人勸開並帶回警局。

警方調查，劉男酒後肚子餓，前往廣州街1家老店買知高飯，但等候時，吳男、倪男、吳女3人吃完正準備離開，雙方對看一眼，劉認為吳在挑釁，便嗆聲：「你看什麼？」

吳等人不理劉走出店外，不料劉竟然抓狂，拿起包好的便當丟向對方，吳、倪兩人不滿向劉理論，雙方於是大打出手。

劉等3人不願提告，但在公共場所鬥毆，警方偵訊後，依違反社維法第87條「互相鬥毆」將3人法辦、裁罰，最高可處1萬8000元。

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