光學鏡頭廠亞光(3019)董事會決議實施庫藏股，預計買回自家股票3000張，這也是亞光自2007年至今第2次實施庫藏股。

亞光曾於2007年11月13日宣布實施庫藏股，買回自家股票3000張，時隔近15年，亞光董事會再度通過實施庫藏股，亞光表示，維護公司信用及股東權益，預計買回自家股票3000張，買回區間價格為42元到75元。

亞光上半年營業毛利為16.68億元，年減18.19%，合併毛利率為17.82%，年減2.66個百分點，營業淨利為5.02億元，年減48.71%，稅後盈餘為3.59億元，年減47.72%，每股盈餘為1.28元；其中第2季營業毛利為8.9億元，季增14.32%，單季合併毛利率為18.26%，季增0.92個百分點，營業淨利為2.98億元，季增46.35%，稅後盈餘為2.81億元，季增2.61倍，單季每股盈餘為1元。

亞光前8月合併營收為126.67億元，年減6.02%，由於全球總經及電子產業變數不少，亞光表示，將努力讓下半年比上半年好。