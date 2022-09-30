周三(28日)是民進黨36週年黨慶，也是教師節，身兼黨主席的總統蔡英文突然在中常會問「為何黨慶是在教師節的時候？是因為教師節來成立黨慶？」前立委林濁水則質疑，蔡是懷疑當時教師節有放假，很輕鬆，很休閒，所以不妨順便組黨？他也曝真實情形「氣氛距離輕鬆休閒很遠很遠」。
針對蔡英文在中常會上突如其來的一問，民進黨祕書長林錫耀趕緊解釋，「跟老師都沒有關係」，因為之前教師節都是放假，利用假日的時候組黨成立民進黨，剛好928就成為黨慶。黨內人士則解釋，「主席只是開個玩笑而已」。
對此，林濁水昨(29)日在臉書質疑，蔡主席是懷疑當時教師節有放假，很輕鬆，很休閒，所以不妨順便組黨？他說1986年928大家是向家人交代後提著頭去組黨的，氣氛距離輕鬆休閒很遠很遠。他說蔡英文大概只是想講個笑話，「只是這樣的笑話怪怪的，笑得出來的不多」。
文章來源：林濁水臉書
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