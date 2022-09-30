圖為國民黨台北市議員徐巧芯與市場民眾互動情景。此照片中的女性長者，被網友指為「已經嚇傻，在想如何不失尷尬的婉拒」，引發熱議。（圖／取自徐巧芯臉書）

一位網友留言稱，市場民眾面對徐巧芯的拜票「已經嚇傻，在想如何不失尷尬的婉拒」，遭徐本人留言反嗆。（圖／翻攝自徐巧芯臉書）

國民黨台北市議員徐巧芯緊抓時事議題、砲火猛烈，被譽為藍營「空戰天后」。徐在臉書刊出她27日赴市場掃街拜票的照片，感謝大家的支持與打氣。一位網友卻留言表示，某張照片的老婆婆一看到徐就已經嚇傻，在想如何不失尷尬的婉拒；徐本尊則現身回嗆：「你可以去民進黨上班了，很會扭曲。」徐的留言獲得超過600個讚，大批網友直呼徐戰力爆表紛紛拍手叫好。

徐巧芯今（30）日凌晨1時在臉書發文，刊出多張她27日赴中崙市場掃街拜票的圖片集錦。從照片來看，徐人氣高，不僅有民眾贈送象徵「好彩頭」的白蘿蔔，也有水果攤商對她比出大大的「讚」，多位逛市場的女性長者也與徐熱情握手並露出燦笑，場面相當熱烈。

一位網友卻指出其中一張，女性長者與徐巧芯握手並回眸一笑的照片，留言：「第三張婆婆已經嚇傻，在想如何不失尷尬的婉拒。」此留言遭不少網友按下「大笑」、「憤怒」表情。

徐巧芯本尊則迅速親自留言回覆：「你可以去民進黨上班了，很會扭曲。」此言一出，獲得超過600個讚，網友紛紛表示：「女神一句神回，戰力爆表！」「從一張圖就可以看到她嚇傻，你可以去看面相了，當綠共同路人，真是浪費你的才能」、「請你去看醫生，快讓眼睛與大腦連結！」「那麼會觀天象喔？求下禮拜威力彩號碼」、「心理扭曲 看什麼都覺得扭曲！可憐啊」。