身體不適請特休遭阻，一名男網友表示，他身體不舒服請了特休在家休養，公司卻不斷要求他提供病假證明，讓他覺得很煩躁，因為現在若只是輕微不適，他都不會去看病，而且也不理解，請特休為何要證明？貼文引起兩派人大戰。根據勞基法規定，雇主其實不能強制員工要檢附請假證明或說明請假理由才能請特休。

一名男網友日前在臉書社團《爆怨公社》上分享，他身體不舒服想請假在家休養，但公司卻向他不斷討要病假證明，但他明明請的假別就是特休，而他通常感冒不舒服，只有到很嚴重的時候才會去看病，平常都只是多喝水與休息來解決。

男網友表示，他理解各種假別都有特殊規定，像是事假多是要提前請，除非是什麼萬不得已的特殊狀況，然後通常會被扣全薪；而病假通常是在當天請，然後提供看診的證明，一般會被扣半薪；不過，特休的話則是屬於帶薪休假，員工應該可以自由選擇要在哪個上班日休特休。

貼文引起網友討論，兩派人馬戰翻，一部分的人認為生病不想被扣薪水，請特休沒毛病，而且特休不需要提供什麼病假證明就能請，因此痛批原PO的公司很糟糕；不過，也有人認為不論是什麼假，本來就應該要提前規劃好，生病了就去看醫師，然後提出證明請病假，甚至還有網友說，想用特休假必須要提早1年或是半年來申請。

根據勞基法規定，特休假是員工按照自己意願來決定的，在法律上，員工排特休不需經過雇主同意就能生效，因此，雇主也不能強制員工要檢附請假證明或說明理由才能請特休。不過，如果雇主有企業經營的急迫需求，其實是可以相互協商調整特休的。