小編今（30）日精選5件不可不知的國內外財經大事。消費性電子產品下修潮不僅一波接一波，風向現在再度吹回PC產業，匯豐、里昂、摩根大通證券齊示警出貨量有進一步下修空間。匯豐證券點出，NB今年出貨量恐年減23％，遜於預期，驚人的是，明年出貨不但會繼續衰退，悲觀情境年減幅度上看2成。

【1】NB出貨惡化 外資悲觀情境曝明年衰退幅度嚇人

匯豐證券基於全球經濟不確定性，研判需求將持續走弱，明年全球NB出貨量將再衰退5％，降至1.8億～1.9億台，不過，由於通膨壓力仍在攀高，不排除全球NB需求進一步降低，明年出貨量最終若回歸疫情前的1.6億～1.7億台，年衰退幅度相當10％～20％。

【2】外資持股台積電 降至14年新低

台積電美國28日開高走低收跌1.23％，台股29日開盤後「迴光反照」彈升至443.5元上漲5.5元，但隨後賣壓湧現，尾盤下殺至432元破前低433元，外資提款不手軟，是股價頻創低的元兇，今年來累計已提款台積電超過4,800億元，持股比率也降到14年新低。

【3】台灣何時停止升息？央行曝2大條件

全球央行齊力升息對抗通膨，央行今年來亦連續三季、三度升息，立法院財政委員會29日質詢央行「因應升息影響之對策」，詢問「何時會停止升息？」中央銀行總裁楊金龍表示，「美國什麼時候會停止升息，很重要」，這將是金融市場翻轉的時候。

【4】人行救人民幣 令陸銀在離岸大賣美元

人民幣兌美元離岸價經歷28日暴跌至歷史低點後，中國人民銀行一連兩日放話穩定信心。29日晚間傳出人行要求國有銀行在離岸市場大舉賣美元以護航人民幣後，在岸、離岸夜盤時刻雙雙飆漲逾千個基點，先後回到7.12元、7.11元附近震盪。

【5】北約：將對北溪管線遭破壞採取行動

北大西洋公約組織（NATO）發布聲明指出，連接俄羅斯與歐洲的北溪輸氣管線近來出現多處漏氣，是人為破壞的結果。它還警告將會對該蓄意損害行為採取團結一致的回應。