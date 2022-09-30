女星朴敏英被爆出和富豪男友姜宗賢交往緋聞後，由於男方牽涉詐欺、炒股、不當交易等負面事蹟，引起外界譁然。演員鄭雨盛、李政宰疑似也被牽連其中。經紀公司沉寂一天後發聲明表示「兩人已分手」，試圖制止此風波延燒，所幸朴敏英新劇《月火水土木》的收視並未受到影響，而且還「不跌反升」。

朴敏英28日遭韓媒《Dispatch》爆出和「神秘富豪」姜宗賢熱戀，姜宗賢曾因詐欺被判刑，還被認為是涉及炒股的Vidente的公司所有者。而影帝鄭雨盛、李政宰也被挖出日前也有投資炒股，緊接著朴敏英親姊也被發現是姜宗賢旗下公司的外部董事，事件如同雪球般越滾越大，鄭雨盛、李政宰的經紀公司趕忙發聲明滅火「過去不知情Vidente的炒股行為，目前已收回全部資金」，朴敏英親姊也已向公司提出辭呈，火速切割和姜宗賢的關係。

據《Nielsen Korea》研究數據表明，朴敏英緋聞曝光當日，《月水金火木土》正好播出第3集，首都圈平均收視率4%、最高4.3%，全國則是平均3.8%、最高4.2%，成為同時段收視冠軍，對比上周第二集（全國：3.4%、首都：3.8%）的收視呈現微幅上升，於昨（29）日播出的第四集平均收視率3.7%，首都圈家庭最高收視率4.3%，平均全國家庭為 3.6%，最高為 4.0%，所有頻道中同時位居榜首。似乎並未受到緋聞事件衝擊。

朴敏英的經紀公司表示，《月火水土木》的拍攝工作是當務之急。我們將盡最大努力不給戲劇播出造成任何干擾。同時，也提到「朴敏英將會更加小心個人行為，作為一個有責任感的演員和公眾人物，繼續努力工作，也請各位諒解，以便她能專注於拍攝其餘的戲劇。」不過，也有劇組人員向韓媒透露，由於緋聞的影響，他們其實相當擔心觀眾會無法投入劇中朴敏英和高庚杓之間的感情。