據外媒報導，我國在南美唯一的邦交國巴拉圭，該國總統阿布鐸（Mario Abdo Benitez）近日呼籲台灣投資巴拉圭10億美元（約新台幣317億元）；外交部發言人歐江安昨(29日)表示，巴拉圭外交部長已向我駐巴大使澄清說明，「兩國邦交不存在交換條件。」對此，中天新聞《盧秀芳辣晚報》昨派出記者辮子妹到北市西門町商圈，詢問民眾對此議題看法，有年輕人就直言「當然不給，感覺就想要把我們當盤子敲呀」。

《盧秀芳辣晚報》詢問民眾，「巴拉圭總統阿布鐸（Mario Abdo Benitez）呼籲台灣投資10億美元鞏固外交，你贊成嗎？」受訪的年輕人說「用錢穩固的邦交怎麼叫做邦交呢？」「獅子大開口」、「雖然說實質利益講得很委婉，苦可是還是要了確切金額，不要臉，就威脅的感覺」、「如果台灣真的有富裕的錢，請先照顧好老百姓」。

另有民眾認為，「就凱子外交」、「給錢不應該，惡習一開，以後會變本加厲，會變成任何國家都可以跟我予取予求」、「一個真正的朋友不是用金錢來的」。但也有另一派民眾認為，「如果有實際規劃用途的話，覺得可以給一次」、「這次就給他，下次再要就不給，給少一點點會比較好、既然是邦交了，互相幫助不會不好」。

根據《中國時報》今（30日）報導，歐江安說，巴拉圭外長阿里歐拉（Julio Cesar Arriola）已主動向我國駐巴國大使韓志正澄清，巴國重視兩國邦交與合作，並強調雙方關係是奠基於共同價值與理念，不存在交換條件。阿里歐拉特別強調，阿布鐸總統於專訪中要強調的是巴國投資條件優異，期盼台商能藉由赴巴國投資進軍南美市場，這對台巴建立戰略夥伴關係具有重要意義；阿布鐸總統同時也在專訪中重申，任內兩國邦誼絕不會改變。