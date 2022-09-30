蔡尚樺過去在主播檯時有「最正主播」封號，近年她轉戰演藝圈，今年更以《全明星運動會》及《全民星攻略》雙料入圍金鐘「益智及實境節目主持人獎」，但今年6月她表示因故要請辭《全明星運動會》，昨(29日)才首度揭曉主要原因，原來是她將接下 T1 LEAGUE的策略行銷長一職。

有美貌又有頭腦的蔡尚樺日前接受本報專訪時透露，轉戰當主持人後，每年金鐘獎入圍名單公布，就像是「每年成績考核」，「雖然我告訴自己要平常心面對，但公布那天我完全不敢看」，她從小就對電視圈有憧憬，也是電視兒童，從小幻想要嫁給「小旋風」林志穎，也喜歡「仔仔」周渝民。

今年初她宣布「做大事」，坦言成為藝人後難免還是會覺得自己大學雙主修經濟和法律，讀完台大商研所卻一直「不務正業」，沒朝商界發展有點說不過去，因此決定擔任知名新創集資公司「貝殼放大」的股東及創意長，而「貝殼放大」已在進行「看見台灣」齊柏林導演的齊柏林空間、瑞莎推動的瑞星韻律體操以及近期國師唐綺陽 2022 共時曆等近百件千萬專案，公司估值逼近10億。

而蔡尚樺離開《全明星》3個月後，昨再報喜訊，自曝過去是體育節目的主持人，「忍了好久終於可以告訴大家我的新身份！我正式加入 T1 LEAGUE擔任策略行銷長啦」，「我雖然不是籃球體育專業出身，但更能共情會被台籃吸引的潛在族群。希望能透過不一樣的視角，結合我在演藝圈的公眾影響力、台大商研本科系的策略和行銷專長，新創集資公司貝殼放大擔任創意長的人脈資源發揮綜效幫助聯盟成長！」

蔡尚樺更笑說：「而且我跟會長錢姊（錢薇娟）還有長久以來的交情跟默契，接下這個職務以後又可以名正言順的騷擾她啦」，並呼籲大家以後可以常看T1籃球賽，粉絲回應：「我相信妳可以勝任。讓人眼睛為之一亮」、「喜歡妳的口條與笑容」、「加油，在滿滿官僚體制的台灣體壇，希望妳跟錢會長能注入一股清流，我相信所有的球迷，都會是妳們的靠山」。