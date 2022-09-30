屏東30餘歲簡姓男子在8月15日失蹤後，家屬報警協尋一直未果，直至29日傍晚，終於有民眾在西勢火車站旁的高架橋下停車場發現簡男，但他反鎖在車內已成乾屍，警方獲報到場勘驗發現現場無打鬥痕跡，初判為輕生，已通知家屬。

據了解，簡姓男子為屏東萬丹人，8月15日穿著工作服出門後，遲遲未返家，7天後家屬察覺不對勁，到社皮所報警協尋，但一直未果，直到29日傍晚5點多，民眾才在西勢高架橋下的停車場發現他，但已成乾屍。

警方指出，29日傍晚有民眾報案指出，在西勢火車站高架橋下停車場，疑似有人在車內輕生，消防隊到場發現該車被反鎖，立即破窗，但發現車內男子已成乾屍，無生命跡象。

經警方調閱車籍資料，確定該男即為8月通報協尋的簡男，立即通知家屬，而因現場無打鬥痕跡，初步研判為輕生。

家屬對於警方的初判無異議，警方已報請相驗釐清確切死亡時間與死因。

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