投資人擔憂經濟可能衰退以及公債殖利率攀升，道瓊指數在蘋果公司拖累下重挫458點，近8個交易日第7度收黑。台股今(30)日早盤下跌近250點，最低約來到13286點。

台積電ADR跟隨美股走勢下跌，重挫近4%，台股現貨部分，早盤下跌12元至423元，聯電重挫2.5%至35.4元，鴻海跌近1%面臨100元保衛戰，貨櫃三雄跌幅均逾2.5%。

傳出蘋果放棄增加iPhone 14產量，美國銀行把蘋果股票評級從「買進」下修至「中立」，衝擊股價終場收低7.36美元或4.91%至142.48美元，為7月5日以來最低，今年以來累計下跌19.76%。

道瓊工業指數下挫458.13點或1.54%，以29225.61點作收。標準普爾500指數重挫78.57點或2.11%，收3640.47點。科技股那斯達克指數挫跌314.13點或2.84%，收10737.51點。費城半導體指數大跌79.90點或3.29%，收2347.36點。