國民黨台北市議員候選人楊植斗。（資料照／林偉信攝）

為抗議NCC無能失職，羅智強子弟兵、台北市議員參選人楊植斗昨（29）日上午到NCC門前潑漆，呼籲加速審議張淑娟案，重罰《民視》與媒體人周玉蔻；而NCC已對此提出毀損告訴，楊強調未來判決確定會遵守判決結果去執行，不會像太陽花學運人士一樣主張無罪。楊也透露，行動後最大遺憾是「漆潑太少了」，此說法迅速引發熱烈討論。

《中國時報》昨日報導指出，台北市警方上午7點5分接獲報案，指稱NCC大樓遭潑漆，經員警到場後，確認潑漆者為楊植斗，楊稱因不滿近期NCC針對周玉蔻及鏡電視台，及對民視電視台裁罰40萬等議題處理不公，心生不滿而潑漆，警方依刑法毀損、廢棄物清理法等罪移送法辦。

楊植斗昨日下午2時33分在臉書發文表示，潑漆行動後有各式各樣的批評指教，他都虛心接受，但其中有一個問題，他必須要回覆：「為什麼潑漆潑得那麼少？是不是太小氣了？」

針對該問題，楊植斗強調，因為他這輩子真的沒潑過漆，他傻傻的拿了兩罐綠色油漆就衝到門口，潑第一次的時候，罐裡大概還留著80%的油漆，液體超黏又倒不乾淨，這是他的遺憾但「下次就會了」；楊也喊話：「我潑漆，我負責。」

此文獲得超過5500個讚、近700則留言，討論熱烈。網友紛紛表示：「潑得好！」「支持！敢做敢當」、「支持斗哥的公民不服從，表達對NCC 的無能失職！」就連行政院前院長、國民黨桃園市長候選人張善政也現身留言：「植斗冒著法律風險來抗議NCC，我很不捨。但台灣的民主，不能只剩下這種方式才能阻止濫權。請大家來當植斗的後盾，來當所有捍衛新聞自由、言論自由者的後盾。」