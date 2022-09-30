汪小菲和張穎穎近來常被捕捉到出雙入對的畫面，雖然始終未公開認愛，但戀情發展一直是外界焦點，近日汪小菲的母親張蘭開直播時，有網友留言詢問「張穎穎進門沒」，只見她難掩怒火直接打槍對方，接著又揭露先前疑似與張穎穎出遊的合照背後真相，似乎想與對方撇清關係。

張蘭每次被網友問及汪小菲和張穎穎戀情時，只見她都流露出不耐煩的態度，似乎不樂見這段戀情發展，近日又有網友在直播中問她「張穎穎進你家門沒？」她則是回應「門兒是進不來，縫兒都沒有！您就別操這個心了」，加上先前疑似稱張穎穎是「臭蟲」，似乎無法接受她成為自家媳婦。

張蘭無法接受張穎穎成為媳婦。(圖/微博)

話鋒一轉，張蘭表示很多人對她一直有誤會，接著表示某張照片是過年時粉絲拍的，當時因為毫無戒心，一不留神就被心機綠茶婊給利用了，接著強調自己為人坦蕩蕩，絕對不會造孽，尤其有了下一代就更不會造孽，雖然沒有明說是哪件事，但多數網友立刻明白似乎是在澄清先前疑似與張穎穎出遊合照一事。

張蘭疑暗指與張穎穎的合照是遭人設計。(微博)

日前張穎穎被拍到不顧旁人在場，仍伸手踮腳要求汪小菲抱抱，閃瞎其他人，讓網友在張蘭直播時留言：「好媳婦張穎穎」，沒想到她立刻停止介紹產品，意有所指表示：「好就給你吧，給你一打，讓（她）禍害去你們村，看你們村的人怎麼打你」，似乎仍無法接受張穎穎成為兒子新歡。